Новый центр тестирования автомобилей-беспилотников открыт в Германии

Берлин, , 13:37 — REGNUM В Германии открыта специальная трасса для тестирования автомобилей-беспилотников. Реализация проекта обошлась автоконцерну Daimler в €200 млн, пишет газета Spiegel.

По словам глава концерна Дитера Цетше, открытый комплекс позволит производителю проверять маневренность беспилотных транспортных средств, отрабатывать их управление, тестировать программное обеспечение.

Также в Daimler отметили, что планируют переместить в открытый центр до 80% тестовых заездов своих «беспилотников». Сообщается, что на церемонии открытия комплекса присутствовала канцлер Германии Ангела Меркель.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября шведский автопроизводитель Volvo приступил к испытаниям тяжелой техники на электрическом приводе, оснащенной автопилотом. Тесты новинки будут проводиться в течение 10 недель в карьере Викан-Кросс возле шведского города Гётеборга.

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