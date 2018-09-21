В США на продажу выставили раритетное авто Rossion Q1R

Вашингтон, , 13:20 — REGNUM В США на продажу выставили спортивный автомобиль Rossion Q1R, который был выпущен всего в трёх экземплярах. Объявление о продаже машины появилось на сервисе Bring a Trailer. Об этом 20 сентября сообщил портал Carscoops.

https://twitter.com/Bringatrailer/status/1042553946848600064

Под капотом автомобиля находится турбированный двигатель мощностью 327 л.с. При этом вес машины составляет 850 кг (он меньше, чем у Smart ForTwo), её кузов выполнен из углеродного волокна. Данно авто также имеет каркас, спортивные сиденья Sparco и прочие спортивные элементы. Один покупатель уже предложил владельцу продать автомобиль за $16 тыс. (чуть более 1 млн рублей по текущему курсу).

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Напомним, Q1R — это гоночный вариант спортивного автомобиля среднего класса Rossion Q1, в основе которого лежит британский спорткар Noble M400.

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