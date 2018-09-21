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Определены сроки показа макета российско-китайского авиалайнера CR 929

Техника

Самолет будет вмещать 250-300 пассажиров и составит конкуренцию лайнерам Boeing и Airbus

Пекин, 21 сентября 2018, 13:09 — REGNUM  Макет совместно разрабатываемого российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального авиалайнера CR 929 будет впервые продемонстрирован публике на авиасалоне в китайском Чжухае. Об этом сообщил министр промышленности и информатизации КНР Мяо Вэй.

«Реализация нашего общего проекта широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR 929 идет по графику», — цитирует издание «Авиапорт» слова главы ведомства.

Также Мяо Вэй уточнил, что в настоящее время российские и китайские специалисты заняты проектированием конструкции самолета. Ранее сообщалось, что создаваемый лайнер будет вмещать 250−300 пассажиров и составит конкуренцию самолетам Boeing и Airbus.

Как сообщало ИА REGNUM, аббревиатура CR в названии лайнера указывает на участников совместного проекта: China и Russia. По планам сторон, первый тестовый полет воздушного судна состоится не позднее 2023 года.

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Авиастроение
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