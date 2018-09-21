До конца октября Hyundai Grand Santa Fe покинет российский рынок

Москва, , 13:07 — REGNUM Hyundai перестанет продавать в России кроссовер Grand Santa Fe после того, как у дилеров закончатся запасы на складах. Ожидается, что это случится уже в конце октября 2018 года. Об этом 20 сентября сообщила «Российская газета» со ссылкой на представителя марки.

Сообщается также, что производство автомобиля на калининградском заводе «Автотор» остановлено. На смену этому автомобилю придёт Hyundai Santa Fe нового поколения, автомобиль можно приобрести в семиместном варианте.

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Напомним, сегодня стать обладателем Hyundai Grand Santa Fe можно за 1 млн 964 тыс. рублей. Стоимость семиместного Santa Fe четвёртого поколения составляет 2 млн 379 тыс. рублей.

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