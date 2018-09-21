Пятница, 21 Сентября 2018 года
13:28:13 МСК

До конца октября Hyundai Grand Santa Fe покинет российский рынок

Техника

Hyundai Santa Fe четвёртой генерации можно приобрести в семиместном варианте

Москва, 21 сентября 2018, 13:07 — REGNUM  Hyundai перестанет продавать в России кроссовер Grand Santa Fe после того, как у дилеров закончатся запасы на складах. Ожидается, что это случится уже в конце октября 2018 года. Об этом 20 сентября сообщила «Российская газета» со ссылкой на представителя марки.

Сообщается также, что производство автомобиля на калининградском заводе «Автотор» остановлено. На смену этому автомобилю придёт Hyundai Santa Fe нового поколения, автомобиль можно приобрести в семиместном варианте.

Читайте также: Продажи Infinity в России в августе выросли на 19%

Напомним, сегодня стать обладателем Hyundai Grand Santa Fe можно за 1 млн 964 тыс. рублей. Стоимость семиместного Santa Fe четвёртого поколения составляет 2 млн 379 тыс. рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Hyundai представила в Москве эксклюзивную версию кроссовера Santa Fe

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Авторынок
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить