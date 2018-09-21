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Китай станет страной-партнером России на МАКС-2019

Техника

Российская сторона впервые меняет формат проведения авиационно-космического салона

Москва, 21 сентября 2018, 12:54 — REGNUM  На Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 у России впервые появится страна-партнер. Об этом сообщил журналистам министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

По словам главы ведомства, российская сторона впервые меняет формат проведения авиационно-космического салона.

«Мы предложили Китаю стать страной-партнером», — сказал Мантуров.

Также министр промышленности и торговли добавил, что «китайские коллеги» приняли предложение российской стороны. Напомним, международный авиационно-космический салон пройдет в подмосковном Жуковском летом 2019 года.

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Международный авиационно-космический салон (МАКС)
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