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Продажи Infinity в России в августе выросли на 19%

Техника

В период с января по август 2018 года компания продала в России 2 950 машин

Продажи Infinity в России в августе выросли на 19%
Razvan Orendovici
Логотип Infiniti

Москва, 21 сентября 2018, 12:33 — REGNUM  Японский премиальный бренд Infinity в августе 2018 года смог продать в России 454 автомобиля, что на 19% больше, чем в августе 2017 года. Об этом 21 сентября сообщило агентство «Автостат».

Аналитики также отмечают, что в период с января по август 2018 года компания продала в России 2 950 автомобилей. Стоит отметить, что продажи марки упали на 14% относительно аналогичного периода 2017 года.

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Напомним, ранее ИА REGNUM сообщило о том, что другой японский бренд, компания Mazda смогла продать в нашей стране в августе 2018 года 2836 машин. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года продажи марки выросли на 31%.

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