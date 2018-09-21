Компания ТВЭЛ примет участие в создании «коллайдера будущего»

Москва, , 12:15 — REGNUM Между компанией ТВЭЛ госкорпорации Росатом и Европейской организацией по ядерным исследованиям (CERN) заключено соглашение по совместной работе над проектом создания кольцевого «коллайдера будущего». Об этом сообщает пресс-служба российской компании.

Отмечается, что с помощью уникальной исследовательской установки будут вестись исследования в области физики элементарных частиц. В рамках соглашения на Чепецком механическом заводе в Удмуртии будут изготовлены несколько вариантов сверхпроводящего ниобий-оловянного провода, из которых эксперты CERN выберут наиболее подходящий для создания электромагнитной системы будущего коллайдера.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 июля Большой адронный коллайдер впервые был использован для разгона ядра свинца с одним связанным электроном. Эксперимент был направлен на создание ускоренных ядер с электроном, которые в свою очередь можно использовать для создания мощного гамма-излучения.

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