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Toyota зарегистрировала в ЕС товарные знаки 86 GR и Yaris GR

Техника

Аббревиатура GR происходит от названия подразделения Gazoo Racing

Брюссель, 21 сентября 2018, 11:44 — REGNUM  Компания Toyota зарегистрировала в ЕС новые товарные знаки 86 GR и Yaris GR. По мнениию экспертов, автомобили с приставкой GR будут представлять собой «заряженные» версии моделей компании. Об этом 20 сентября сообщил портал Motor1.

Отмечается, что Toyota может выпустить новую Supra в хардкорном исполнении GRMN. Ранее о такой возможности говорил глава проекта Supra Тетсуи Тада.

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Напомним, аббревиатура GR происходит от названия подразделения Gazoo Racing компании Toyota, которое специализируется на гонках. Ранее эксперты неоднократно озвучивали мнение о том, что новый Supra может выйти под этим брендом.

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