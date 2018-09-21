Пятница, 21 Сентября 2018 года
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Ford показал «убийцу» электрического тягача Tesla Semi

Техника

Технические характеристики машины пока что не называются

Дирборн, США, 21 сентября 2018, 11:34 — REGNUM  Компания Ford представила прототип электрогрузовика F-Vision Future Truck, который может стать «убийцей» Tesla Semi. Про этот тягач 20 сентября рассказал портал TechEBlog.

https://twitter.com/techeblog/status/1042942061521993728

Созданием электрического тягача занималась компания Ford Otosan, которая является совместным предприятием Ford и турецкой фирмы Koс Holding. Тягач получил яркий футуристический дизайн, он будет обрудован автопилотом четвертого уровня. Технические характеристики машины пока что не называются.

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Напомним, Tesla намерена выпустить на рынок свой электрогрузовик Semi в 2020 году. Ожидается, что тягач c сможет преодолевать на одной зарядке аккумуляторов около 800 км.

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