Ford показал «убийцу» электрического тягача Tesla Semi

Дирборн, США, , 11:34 — REGNUM Компания Ford представила прототип электрогрузовика F-Vision Future Truck, который может стать «убийцей» Tesla Semi. Про этот тягач 20 сентября рассказал портал TechEBlog.

https://twitter.com/techeblog/status/1042942061521993728

Созданием электрического тягача занималась компания Ford Otosan, которая является совместным предприятием Ford и турецкой фирмы Koс Holding. Тягач получил яркий футуристический дизайн, он будет обрудован автопилотом четвертого уровня. Технические характеристики машины пока что не называются.

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Напомним, Tesla намерена выпустить на рынок свой электрогрузовик Semi в 2020 году. Ожидается, что тягач c сможет преодолевать на одной зарядке аккумуляторов около 800 км.

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