Пятница, 21 Сентября 2018 года
11:55:23 МСК

Бывший глава General Motors заявил о скором крахе Tesla

Техника

Боб Лутц считает, что компания «движется в сторону кладбища»

Вашингтон, 21 сентября 2018, 11:20 — REGNUM  Бывший руководитель компании General Motors Боб Лутц в интервью журналистам заявил о том, что компания Tesla Илона Маска «движется в сторону кладбища». Его слова 20 сентября переда портал GM Authority.

Лутц добавил, что Илон Маск является «хорошим парнем», который, тем не менее, понятия не имеет о том, как следует управлять таким бизнесом. Он отметил, что на заводе Gigafactory трудится около 9 тыс. человек, при этом компания способна ежегодно выпускать лишь 150 тыс. экземпляров Model 3. По мнению бывшего менеджера это говорит о том, что Tesla не сводит концы с концами.

Читайте также: Volkswagen показал на выставке электрический фургон I.D. Buzz Cargo‍

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщило о том, что министерство юстиции США начало расследование в отношении Tesla. Ведомство запросило у компании запрос о добровольном предоставлении документов.

Читайте ранее в этом сюжете: Минюст США начал расследование в отношении Tesla

Читайте развитие сюжета: Ford показал «убийцу» электрического тягача Tesla Semi

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Электромобили
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить