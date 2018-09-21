Бывший глава General Motors заявил о скором крахе Tesla

Вашингтон, , 11:20 — REGNUM Бывший руководитель компании General Motors Боб Лутц в интервью журналистам заявил о том, что компания Tesla Илона Маска «движется в сторону кладбища». Его слова 20 сентября переда портал GM Authority.

Лутц добавил, что Илон Маск является «хорошим парнем», который, тем не менее, понятия не имеет о том, как следует управлять таким бизнесом. Он отметил, что на заводе Gigafactory трудится около 9 тыс. человек, при этом компания способна ежегодно выпускать лишь 150 тыс. экземпляров Model 3. По мнению бывшего менеджера это говорит о том, что Tesla не сводит концы с концами.

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Напомним, ранее ИА REGNUM сообщило о том, что министерство юстиции США начало расследование в отношении Tesla. Ведомство запросило у компании запрос о добровольном предоставлении документов.

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