ГАЗ представил на выставке в Ганновере внедорожный грузовик «Садко Next»

Ганновер, Германия, , 10:13 — REGNUM Отечественный автопроизводитель ГАЗ показал на выставке коммерческой техники в Ганновере новый грузовик «Садко Next». Автомобиль получил увеличенный дорожный просвет и систему полного привода с жёстко подключаемым передним мостом. Об этом 20 сентября сообщил портал «Сделано у нас».

https://twitter.com/sdelanounas_ru/status/1042801956874596352

Стоит отметить, что новая машина уже в базе поставляется с различным внедорожным оборудованием, в частности, «Садко Next» имеет функции понижающей передачи и блокиратора дифференциалов. Также машина обрудована раздаточной коробкой part-time и 18-дюймовыми стальными колёсными дисками с грязевыми покрышками.

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Напомним, «Садко Next» оборудован дизельным мотором мощностью 149 л. с., его значение показателя максимального крутящего момента равно 490 Нм. Сроки выхода модели в России компания пока что не называет.

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