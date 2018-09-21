Datsun представила специальную версию кросс-хетчбека redi-GO

Нью-Дели, , 10:02 — REGNUM Компания Datsun выпустила в Индии специальную версию кроссовера redi-GO, автомобиль получил множество доработок интерьера и экстерьера. Об этом 20 сентября сообщил портал NJCar.

Спецверсия получила фронтальные подушки безопасности, светодиодные ходовые огни, электроусилитель руля и кондиционер. Отмечается, что передние стекла обзавелись стеклоподъёмниками. Базовую версию автомобиля можно приобрести за 358 тыс. рупий (около 330 тыс. рублей по текущему курсу).

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Напомним, Datsun redi-Go — это кроссовер начального уровня, который компания продаёт на рынке Индии. По факту он представляет собой пятидверный приподнятый хетчбэк.

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