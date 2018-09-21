Индия протестировала баллистическую ракету Prahaar

Нью-Дели, , 09:59 — REGNUM Индийские военные успешно протестировали баллистическую ракету Prahaar в восточной части штата Орисса 20 сентября, сообщает Sindonews.

Ракета Prahaar разработана индийской организацией исследований и развития обороны (DRDO). Издание отмечает, что оружие предназначено для нейтрализации угрозы Наср, тактической ядерной ракеты Пакистана.

«Все системы функционируют нормально, и ракета достигает цели», — заявил один из представителей сил обороны Индии.

Баллистическая ракета достигает 7,32 метра и имеет дальность атаки до 150 км., может нести различные типы боеголовок весом до 200 кг.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, индийские военные провели испытание сверхзвуковой крылатой ракеты наземного базирования PJ-10 BrahMos в мае 2018 года.

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