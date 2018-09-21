Томские студенты научили нейросеть писать стихи в стиле «Евгения Онегина»

Томск, , 09:49 — REGNUM Магистранты Томского политехнического университета (ТПУ) приняли участие в работе международной IT-школы, проходившей в Дубне, где знакомились с современными методами аналитики больших данных и технологиями машинного обучения на высокопроизводительных вычислительных системах, сообщает 21 сентября пресс-служба вуза.

«С помощью библиотеки Keras мы обучили рекуррентную нейросеть GRU генерировать стихи, похожие по стилю на «Евгения Онегина», — сообщила одна из участниц мероприятия Татьяна Инхиреева.

Международная школа «Научный компьютинг, аналитика больших данных и технологии машинного обучения для мегасайнс проектов» проходила в рамках VIII Международной конференции «Распределенные вычисления и грид-технологии в науке и образовании» на базе Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) в Дубне.

В ней приняли участие студенты, магистранты и молодые ученые из университетов и научных центров со всего мира. В Томском политехе студенты обучаются по направлению «Big Data Solutions», тематика их научных исследований связана с распределенными вычислениями, машинным обучением и обработкой больших данных.

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