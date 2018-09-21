На заводе УАЗ стартовало производство новых версий «Патриот» и «Пикап»

Ульяновск, , 09:32 — REGNUM На заводе УАЗ запущено производство новых версий моделей «Патриот» и «Пикап» 2019 модельного года. Об этом 20 сентября сообщил журнал «Авторевю».

Отмечается, что изменения автомобилей не столь существенные, но всё же заметные. В частности, немного изменилась форма заднего бампера, а люк бензобака обзавёлся защёлкой. Также машины получили колеса нового дизайна, а в салоне появились поручни для всех пассажиров и водителя.

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Напомним, одним из главных изменений стал новый двигатель ZMZ Pro, мощность которого равна 150 л.с. Приобрести базовую версию отечественного внедорожника сегодня можно за 746,5 тыс. рублей.

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