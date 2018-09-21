В Москве отрылся первый цифровой шоурум Citroen

Москва, , 08:46 — REGNUM Компания Favorit Motors открыла в Москве первый в России шоурум французской компании Citroen. Об этом 21 сентября сообщило агентство «Автостат».

Шоурум представляет собой небольшую комнату, в которой при помощи цифровых мультимедиа-технологий могут проводиться презентации автомобилей. Отмечается, что при этом он будет способен выполнять весь функционал крупного дилерского центра, это также будет обеспечиваться большим складом. Интересный момент: каждый покупатель будет доставляться в шоурум на автомобиле Citroen.

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Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в сентябре 2018 года концерн Groupe PSA снизил в России цены на седаны Peugeot 408 и Citroen C4. Стоимость базовой версии Peugeot 408 с учетом трейд-ин составла 799 тыс. рублей, стоимость базового Citroеn C4 — 825 тыс. рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Groupe PSA снизила в России цены на седаны Peugeot 408 и Citroen C4