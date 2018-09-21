Стали известны цены нового поколения кроссовера Chevrolet Orlando

Пекин, , 08:34 — REGNUM Компания General Motors назвала цены на второе поколение кроссовера Chevrolet Orlando, который будет продаваться в Китае. Об этом 21 сентября сообщил портал NJCar.

Базовая версия автомобиля обойдётся покупателям в 129 тыс. юаней (1 млн 251 тыс. рублей по текущему курсу). За эти деньги они получат в том числе 1,3-литровый мотор мощностью 156 л. с., механическую КП на шесть передач, шесть подушек безопасности, кнопку запуска мотора и 17-дюймовые колесные диски.

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Напомним, в июле 2018 года ИА REGNUM сообщило о том, что компания General Motors полностью рассекретила салон нового Chevrolet Orlando. В частности, машина получила новую приборную панель, изменился блок управления климат-контролем.

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