Посчитано количество «праворульных» машин в российском автопарке

Москва, , 08:14 — REGNUM Аналитики посчитали количество автомобилей с правым рулём в российском автопарке. Оказалось, что на их долю приходится 8,1%. Об этом 20 сентября сообщило агентство «Автостат».

Всего в России по состоянию на 1 июля 2018 года зарегистрировано 3,5 млн «праворульных» легковых машин. В сегменте LCV российского автопарка таких автомобилей числится 530,7 тыс. (13%). В грузовом сегменте на их долю приходится 3,3%, в количественном выражении — 121,8 тыс. ед.

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Напомним, ранее ИА REGNUM опубликовало рейтинг сегментов российского авторынка. Первую строчку на рынке новых машин ожидаемо заняли кроссоверы и внедорожники, вторую — автомобили B-класса. Третья и четвёртая позиции достались машинам С-класса и D-класса.

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