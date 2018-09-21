Серийный гиперкар Mercedes-AMG Project One вывели на дорожные испытания

Берлин, , 07:30 — REGNUM Компания Mercedes-AMG вывела на дорожные тесты гиперкар Project One, мощность силовой установки которого может составить 1 тыс. л. с. Об этом 20 сентября сообщила газета The Telegraph.

https://twitter.com/supercarcomp/status/1042986799855894528

Отмечается, что на данный момент серийную версию машины тестируют на специальном полигоне. Двигатель Project One позволяет ему разгоняться «до сотни» за 2,5 сек.

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Напомним, на данный момент компания ещё не обнародовала технические характеристики машины. Ожидается, что максимальная скорость, которую сможет развить гиперкар, будет равна 350 км/ч.

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