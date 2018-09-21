Место в очереди за новым iPhone продают за 250 тыс. рублей

Москва, , 07:24 — REGNUM Некоторые москвичи, желающие приобрести в числе первых новый смартфон от компании Apple, готовы платить за место в очереди до 250 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Avito.

В сервисе объявлений отметили, что повышенный потребительский интерес к гаджетам «яблочной» компании порождает подобные предложения — и это происходит уже не первый год.

«Предприимчивые пользователи Avito предлагают купить место в очереди в день старта продаж — стоимость такой услуги достигает 250 тыс. рублей», — цитирует сообщение пресс-службы агентство «Москва».

Также в сервисе отметили, что новинку можно получить и раньше старта продаж — новый iPhone с доставкой обойдется фанату марки в 300 тыс. рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, после состоявшейся в Купертино презентации новых iPhone перекупщики начали предлагать гаджеты на сайтах бесплатных объявлений по ценам, значительно превышающим официальные. Так, за iPhone Xs просят в среднем 110−160 тысяч рублей, но при этом встречаются и предложения за 200 и 300 тысяч рублей.

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