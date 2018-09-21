Составлен рейтинг сегментов автомобилей авторынка России

Москва, , 07:20 — REGNUM По итогам продаж на Российском авторынке в период с января по август 2018 года аналитики составили рейтинг популярности автомобилей по сегментам. Он был опубликован 20 сентября на сайте агентства «Автостат».

На рынке новых машин первое место занимает сегмент кроссоверов и внедорожников, далее места распределяются следующим образом: B-класс, С-класс и D-класс. На рынке подержанных авто лидируют машины B-класса. На втором месте находятся автомобили SUV, третье и четвёртое места заняли С-класс и D-класс.

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Напомним, ранее ИА REGNUM опубликовало рейтинг самых распространённых автомобилей из ЕС. Топ-3 заняли модели Renault Logan, Volkswagen Polo и Skoda Octavia.

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