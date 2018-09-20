Британской армии нужна «Темная ночь»

Лондон, , 17:49 — REGNUM Журнал Defence Blog сообщает, что компания BAE Systems воспользовалась возможностью на выставке DVD 2018 в Миллбруке, чтобы продемонстрировать свою последнюю модернизированную версию танка Challenger 2 («Челленджер-2»).

Модернизированная версия «Челленджер-2» получила название Black Night («Темная ночь»). Новая боевая машина оснащена современной системой активной защиты и современным тепловизором. Кроме этого, танк оборудован израильской системой Iron Fist, которая использует радар для обнаружения и отслеживания угроз, а затем принимает меры для их устранения.

На «Темную ночь» также установлена система активной защиты от управляемых противотанковых ракет.

Следует отметить, что британская армия выразила неподдельный интерес к модернизированной версии танка «Челленджер-2».

Военные эксперты отметили, что новая версия «Челленджер-2» создана без существенного усовершенствования брони.

«Челленджер-2» — это основной боевой танк ВС Великобритании. Согласно Обзору стратегической обороны и безопасности 2015 года, он останется ключевой частью потенциала британской армии до 2035 года.

Боевая масса танка составляет 62,5 тонны. «Челленджер-2» — это один из самых тяжелых танков западных стран. Для защиты башни и корпуса используется броня «Чобхэм» второго поколения, сорт «Дорчестер». Все сведения об этой броне засекречены. Вооружение: пушка калибром 120 мм, два 7,62-мм пулемета. Экипаж — 4 человека.