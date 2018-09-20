Четверг, 20 Сентября 2018 года
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ГАЗ представил в Германии «ГАЗель» с мотором Volkswagen

Техника

Мощность двигателя автомобиля равна 136 л. с

Ганновер, Германия, 20 сентября 2018, 16:19 — REGNUM  На выставке коммерческих автомобилей, которая проходит в Ганновере (Германия), отечественный автопроизводитель ГАЗ показал автомобиль «ГАЗель» с мотором производства компании Volkswagen. Об этом 19 сентября сообщил портал «Автовести».

Агрегат представляет собой турбированный дизельный мотор мощностью 136 л. с. Он потребляет топливо стандарта Евро-5. В паре к этому двигателю идёт механическая коробка передач на шесть скоростей.

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Напомним, ранее ИА REGNUM сообщило о том, что «Группа ГАЗ» в 2019 году начнёт производство автомобилей в Азербайджане. Партнёром российского автопроизводителя в республике является компания «Азермаш».

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