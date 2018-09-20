Японцы намерены вскоре пересесть на «летающие машины»

Токио, , 17:39 — REGNUM Правительство Японии готовится к концу года сформировать «дорожную карту» для активной разработки автомобилей нового поколения. Она уже заручилась поддержкой авиаперевозчика All Nippon Airways и производителя электроники NEC Corporation.

Представитель правительства Фумиаки Эбихара, отвечающий за проект, заявил, что «в этой новой сфере у Японии есть шансы преуспеть». Он также отметил, что люди пока не верят в то, что в скором будущем они будут ехать на работу, «паря в воздухе». Несмотря на то, что «существует множество препятствий, например, вопросы безопасности и нормативно-правовой базы, такие проекты становятся очень популярными».

По информации японской новостной газеты «Майнити Симбун», Эбихара уточнил, что «летающий автомобиль» — это гибридный электромобиль с возможностями воздушного судна, «который взлетает и приземляется по вертикали». Все концепции автомобилей нового поколения обещают быть лучше, чем те же вертолеты, которые слишком шумные и требуют специально подготовленного пилота. «По сути, это как дрон, только большой», — добавляет Фумиаки Эбихара.