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Видео: Peugeot представил электрокар e-Legend с дизайном в стиле 70-х

Техника

Мощность силовой установки машины равна 462 л. с

Париж, 20 сентября 2018, 14:17 — REGNUM  Компания Peugeot представила новый концептуальный электрокар e-Legend, дизайн которого выполнен в стилистике классического Peugeot 504. Рекламное видео электромобиля 20 августа было выложено на официальной Twitter-странице компании.

https://twitter.com/Peugeot/status/1042687167531765760

Машина получила цифровую приборную панель, которая напоминает ту, что была у классического 504. Мощность силовой установки электрокара равна 462 л. с. (340 кВт). Благодаря ей автомобиль может разогнаться до 220 км/ч.

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Напомним, модель 504 компания Peugeot начала производить в 1968 году. За всё время выпуска с конвейеров заводов различных стран мира сошло около 3 млн 711 тыс. этих автомобилей.

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