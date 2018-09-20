Toyota вывела на российский рынок Land Cruiser 200 Executive Lounge

Москва, , 13:57 — REGNUM Toyota представила в России самую дорогую версию популярного внедорожника Land Cruiser 200. Начальный вариант Executive Lounge обойдётся покупателям в 5 млн 750 тыс. рублей. Об этом 20 сенября сообщил портал Top Gear Russia.

Кузов автомобиля имеет уникальные элементы дизайна, его салон даёт понять, что перед покупателем находится престижный автомобиль представительского класса. Желающие приобрести этот Land Cruiser 200 смогут выбрать между бензиновым и дизельным моторами V8. В паре к ним идёт 6-ступенчатая АКПП. Компания уже начала принимать заказы на внедорожник.

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Напомним, ранее самой дорогой версией Toyota Land Cruiser 200 была Excalibur. Данный внедорожник является восьмым поколением популярной модели.

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