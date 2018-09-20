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Audi подняла в России цены сразу на 18 моделей

Техника

Самое большое увеличение цены зафиксировано у Audi RS6 Avant Performance

Audi подняла в России цены сразу на 18 моделей
Jannis Lucas
Audi

Москва, 20 сентября 2018, 13:30 — REGNUM  Компания Audi подняла в России цены на 18 моделей, они выросли на 25−330 тыс. рублей в зависимости от автомобиля и комплектации. Об этом 20 сентября сообщило агентство «Автостат».

Аналитики отмечают, что стоимость кроссоверов Q5 и Q7 увеличилась на 40−50 тыс. рублей, другой автомобиль класса SUV — Q3 подорожал на 25−30 тыс. рублей. Цена хэтчбэка Audi A7 Sportback увеличилась на 90 тыс. рублей. Самое большое увеличение цены зафиксировано у Audi RS6 Avant Performance, автомобиль подорожал на 330 тыс. рублей.

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Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало о том, что компания «АвтоВАЗ» подняла цены почти на все комплектации внедорожника LADA 4×4. В зависимости от типа кузова и комплектации автомобиль подорожал на 7−14 тыс. рублей.

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