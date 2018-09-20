Эксперты Euro NCAP разбили Volkswagen Touareg, Suzuki Jimny и Audi A6

Брюссель, , 12:06 — REGNUM Комитет по проведению независимых краш-тестов Euro NCAP провел испытания автомобилей Volkswagen Touareg, Suzuki Jimny и Audi A6. Результаты были опубликованы 19 сентября на сайте организации.

https://twitter.com/EuroNCAP/status/1042408664274022400

Люксовый Audi A6 и кроссовер Volkswagen Touareg получили максимальную оценку в пять звёзд, а вот Suzuki Jimny выступил в краш-тесте не очень удачно, получив всего три звезды.

Эксперты Euro NCAP оценили устройства обеспечения безопасности японского внедорожника всего в 50%, а защищённость пешеходов они оценили в 52%. В тесте также участвовал автомобиль для досуга Ford Tourneo Connect, он получил четыре звезды.

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Напомним, Suzuki выпустила на рынок новое поколение Jimny в июле 2018 года. Автомобиль выпускается в двух модицикациях: «стандартной» и «внедорожной». Колесная база машины равна 2 250 мм, дорожный просвет составляет 210 мм. В зависимости от версии, автомобиль поставляется с двумя двигателями, мощность первого — 64 л.с., второго — 102 л.с.

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