Эффективность российского сегмента МКС упала в пять раз

Москва, , 11:22 — REGNUM Сокращение эпикпажа МКС с трех космонавтов до двух привело к падению эффективности работы российского сегмента в пять раз. Об этом рассказал космонавт, заместитель директора Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Олег Котов.

После сокращения российского экипажа на 80% выросло время на выполнение экспериментов, а именно оно является показателем эфективности космического полета, пояснил он. При этом в расчет не берется время, затраченное на техобслуживание станции и обеспечение жизнедеятельности экипажа.

«Задач на техническое обслуживание станции не стало меньше, но выполняют их теперь два человека. Получается, эффективность МКС упала в пять раз», — цитирует Котова ТАСС.

Читайте также: Корабль «Союз» с дырой от сверла останется на МКС как корабль-спасатель

Двум космонавтам приходится большую часть времени уделять техобслуживанию. При этом времени на проведение всех желаемых экспериментов нет.

Научную программу полета формирует научно-технический совет под эгидой Роскосмоса, который определяет значимость того или иного эксперимента. Нужное оборудование отправляют на МКС под каждый экипаж. Таким образом, если нехватка времени не позволяет провести какое-либо исследование, аппаратуру на орбиту не доставляют. И даже сверхурочная работа космонавта не решит проблему — нужных инструментов просто не будет на борту.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году российский экипаж МКС был сокращен до двух человек. Запускать на орбиту троих космонавтов планировали в 2018 году, когда к станции должен был отправиться модуль «Наука». Однако запуск лабораторного модуля был отложен на 2019 год.

Читайте также: Комиссия Роскосмоса и НАСА проведет мониторинг состояния МКС