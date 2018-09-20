Четверг, 20 Сентября 2018 года
11:10:46 МСК

Dongfeng выпустил китайский вариант Mercedes X-Class и Nissan Navara

Техника

Автомобиль получил название Ruijing 6

Dongfeng выпустил китайский вариант Mercedes X-Class и Nissan Navara
DiamondBack Truck Covers
Nissan Navara

Пекин, 20 сентября 2018, 09:37 — REGNUM  Китайская компания Dongfeng начала производство пикапа Ruijing 6, в основу которого легла та же платформа, на базе которой построены Mercedes X-Class и Nissan Navara. Об этом 20 сентября сообщил портал NJCar.

Эксперты отмечают, что задняя часть и профиль новой машины почти ничем не отличаются от Nissan Navara 2018. Ожидается, что салон автомобиля будет также похож на салон своего японского собрата. Машина будет оборудоваться бензиновым двигателем объёмом 2,5 л (158 л.с.) или турбированным дизельным 140-сильным мотором.

Читайте также: Mitsubishi отзывает в России почти 21 тыс. кроссоверов Outlander

Покупатели смогут выбрать между механической КП на пять передач или шестиступенчатой автоматической коробкой. Ruijing 6 будет доступен в переднеприводном или полноприводном вариантах.

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщило о том, что компания Nissan выпустила концепт Dark Sky на базе пикапа Navara. Автомобиль поставляется со специальным прицепом, комплекс предназначен для астрономов, он представляет собой передвижную обсерваторию.

Читайте ранее в этом сюжете: Nissan создал передвижную обсерваторию на базе пикапа Navara

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Автопром
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить