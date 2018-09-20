Dongfeng выпустил китайский вариант Mercedes X-Class и Nissan Navara

Пекин, , 09:37 — REGNUM Китайская компания Dongfeng начала производство пикапа Ruijing 6, в основу которого легла та же платформа, на базе которой построены Mercedes X-Class и Nissan Navara. Об этом 20 сентября сообщил портал NJCar.

Эксперты отмечают, что задняя часть и профиль новой машины почти ничем не отличаются от Nissan Navara 2018. Ожидается, что салон автомобиля будет также похож на салон своего японского собрата. Машина будет оборудоваться бензиновым двигателем объёмом 2,5 л (158 л.с.) или турбированным дизельным 140-сильным мотором.

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Покупатели смогут выбрать между механической КП на пять передач или шестиступенчатой автоматической коробкой. Ruijing 6 будет доступен в переднеприводном или полноприводном вариантах.

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщило о том, что компания Nissan выпустила концепт Dark Sky на базе пикапа Navara. Автомобиль поставляется со специальным прицепом, комплекс предназначен для астрономов, он представляет собой передвижную обсерваторию.

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