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Mitsubishi отзывает в России почти 21 тыс. кроссоверов Outlander

Техника

У этих автомобилей будет произведена замена стекла люка крыши

Mitsubishi отзывает в России почти 21 тыс. кроссоверов Outlander
Navigator84
Автомобиль Mitsubishi Outlander

Москва, 20 сентября 2018, 07:35 — REGNUM  Компания Mitsubishi объявила об отзыве в России 20 934 кроссоверов Outlander из-за дефекта люка крыши. Об этом 19 сентября сообщила пресс-служба «Росстандарта».

Под отзывную кампанию попали машины, проданные в период с января 2007 года по сентябрь 2009, их VIN-коды опубликованы на сайте Росстандарта. У этих автомобилей может происходить отсоединение стекла от люка крыши от рамки. В сервисных центрах специалисты бесплатно для владельцев автомобилей произведут замену этого стекла.

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Напомним, предыдущее сообщение Росстандарта об отзыве автомобилей касалось кампании, которую проводила фирма «Фольксваген Груп Рус». Немецкий автопроизводитель отозвал в России автомобили моделей Volkswagen Passat, Audi TT, A3 и Q3.

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