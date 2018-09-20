Jaguar Land Rover запустил в России онлайн-аукцион для подержанных машин

Москва, , 07:22 — REGNUM Российский офис британской компании Jaguar Land Rover запустил онлайн-аукцион, на котором можно продать подержанный автомобиль данной марки. Об этом 18 сентября сообщила пресс-служба компании.

Сервис доступен как для физических, так и для юридических лиц. Клиент Jaguar Land Rover должен заполнить специальную анкету, после этого начнутся торги. Для принятия решения продавцу даётся 24 часа. После этого автор выбранной им заявки получит приглашение на осмотр автомобиля. Отмечается, что если продавец авто согласиться на диагностику, то её стоимость будет скомпенсирована дилером.

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Напомним, 17 сентября 2018 года Jaguar Land Rover объявил о начале продаж в России ноой версии внедорожника Range Rover. Модель 2019 теперь можно приобрести в России, покупателям доступна гибридная версия P400e.

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