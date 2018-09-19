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Опубликованы фото модульных российских патрульных кораблей проекта 22160

Техника

Два корабля этого типа передислоцированы в Новороссийск для госиспытаний

Опубликованы фото модульных российских патрульных кораблей проекта 22160
Иллюстрация: Severnoe.com
Головной корабль серии «Василий Быков»

Новороссийск, Краснодарский край, 19 сентября 2018, 22:37 — REGNUM  В российском сегменте интернет-сети появились фотографии первых патрульных кораблей проекта 22 160, сообщает 19 сентября портал bmpd.

Уточняется, что в данный момент головной корабль этого проекта «Василий Быков» проходит ходовые испытания, а второй, «Дмитрий Рогачев», находится на размагничивании конструкций.

Напомним, Минобороны заказало Зеленодольскому судостроительному заводу пять таких кораблей, отличительной особенностью которых является модульная конструкция, позволяющая вооружить их при необходимости ракетными установками семейства «Калибр-НК» или другими модулями в зависимости от поставленных перед кораблем задач.

Справка ИА REGNUM : патрульные корабли проекта 22 160 предназначены для действий в дальней морской зоне, выполнения погранично-патрульных функций. Мореходность этих кораблей дает им способность выполнять боевые задачи в дальней морской и океанской зонах.

Корабли оснащены системами поиска и обнаружения, комплексами радиоэлектронной борьбы, 76-мм артустановкой АК-176МА, зенитно-ракетными комплексами, противолодочным вооружением и одним вертолетом или несколькими беспилотными летательными аппаратами.

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