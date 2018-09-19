В Германии протестировали первый трамвай-беспилотник

Потсдам, Германия, , 18:55 — REGNUM В Германии успешно испытанли первый беспилотный трамвай, сообщает 19 сентября газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Уточняется, что испытания проводились в городе Потсдам на шестикилометровом маршруте в рамках Международной выставки транспортных технологий InnoTrans-2018, проходящей в Берлине. Для предотвращения нештатных ситуаций в кабине трамвая находился водитель.

Представители проводившей испытания компании Siemens утверждают, что для полноценного ввода трамвая в эксплуатацию надо проработать вопрос взаимодействия его искусственного интеллекта с другими транспортными средствами, движущимися по тем же дорогам.

Стоит отметить, что в Китае с 2017 года эксплуатируется беспилотный трамвай, перевозящий до 380 пассажиров со скоростью до 70 км/час.

Читайте ранее в этом сюжете: Беспилотный трамвай обкатывают в Германии: видео