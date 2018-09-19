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Корабль «Союз» с дырой от сверла останется на МКС как корабль-спасатель

Техника

К такому решению пришел совет главных конструкторов по российскому сегменту МКС

Корабль «Союз» с дырой от сверла останется на МКС как корабль-спасатель
NASA Johnson
МКС и «Союз»

Москва, 19 сентября 2018, 18:22 — REGNUM  Космический корабль «Союз МС-09», корпус которого был поврежден сверлом, может быть далее использован в составе Международной космической станции (МКС) и применен для возвращения членов экипажа на Землю, заявил на заседании совета главных конструкторов по российскому сегменту МКС первый заместитель генерального конструктора по летной эксплуатации, испытаниям ракетно-космических комплексов и систем РКК «Энергия» Владимир Соловьев.

По его словам, пилотируемый корабль «Союз МС-09» можно использовать как в составе МКС, так и в качестве корабля-спасателя.

Об этом также сообщается на официальном сайте ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия».

Как сообщало ИА REGNUM, 30 августа российские космонавты обнаружили в корпусе корабля «Союз МС-09» повреждение, сквозь которое уходил воздух. Повреждение было успешно загерметизировано.

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Пилотируемые космические полёты и судьба МКС
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