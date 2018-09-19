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Путин: В разработке новейших типов вооружения надо двигаться дальше

Техника

Президент России призвал не останавливаться на успехах, достигнутых в военно-технической сфере

Москва, 19 сентября 2018, 17:31 — REGNUM  Превосходство новейших российских вооружений, которые будут поставлены в в российскую армию по уже выполняющейся госпрограмме, не отменяет необходимости создавать еще более эффективное оружие новых типов, заявил 19 сентября президент России Владимир Путин на заседании военно-промышленной комиссии.

Глава российского государства уточнил, что в этом году началась реализация госпрограммы вооружений, рассчитанная до 2027 года. В ней были учтены как боевой опыт последних военных операций, так и современные мировые тенденции развития вооружений и военной техники.

«В результате выполнения программы в войска должны поступить новые, новейшие образцы вооружения, которые по тактико-техническим характеристикам превосходят зарубежные аналоги», — сказал Владимир Путин.

Однако уже сейчас, подчеркнул российский президент, надо определить рубежи формирования следующей, перспективной государственной программы вооружений.

«Нужно двигаться дальше и уже сегодня начинать планировать разработку и выпуск перспективных образцов вооружения на будущее, которые определят облик Вооруженных сил России на длительную перспективу, на предстоящие десятилетия», — сказал Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 19 сентября проходит заседание военно-промышленной комиссии, в которой участвуют первые лица руководства России.

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Военно-промышленный комплекс
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