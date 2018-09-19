Военно-морской флот Китая пополнился универсальным десантным кораблем

Пекин, , 16:55 — REGNUM В Шанхае торжественно введен в состав ВМС Народно-освободительной армии Китая пятый по счету универсальный десантный корабль (УДК) «Лунху-Шань» проекта 071, сообщает 19 сентября портал Navy Recognition.

По информации портала, новый УДК пополнит Восточный флот Китайской Народной Республики. Универсальный десантный корабль «Лунху-Шань» построен на верфи дочерней компании госкорпорации China State Shipbuilding Corporation.

Navy Recognition утверждает, что следующий в серии, шестой УДК проекта 071 планируют спустить на воду до конца 2018 года, а постройка седьмого корабля этого типа уже началась.

При этом надо отметить, что УДК «Лунху-Шань» стал пятнадцатым по счету боевым кораблем, введенным в состав ВМС Китая за последний год.

По мнению ряда изданий, УДК проекта 071 были разработаны с учетом сценария возможной высадки на остров Тайвань.

Корабли этого проекта при длине 210 метров и водоизмещении 25 тыс. тонн могут перевозить до 800 морских пехотинцев и порядка 20 единиц плавающей бронетехники.

Каждый корабль оснащен четырьмя тяжелыми транспортными вертолетами Z-8, а также имеет от двух до четырех 150-тонных катеров на воздушной подушке проекта 726/726A, способных доставить на берег основной боевой танк типа ZTZ-96A.

УДК с экипажем 120 человек вооружен 76-мм артиллерийской установкой АК-176 и четырьмя зенитно-артиллерийскими комплексами АК-630 калибра 30 мм.

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