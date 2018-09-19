Sony заявила о перевыпуске в мини-формате легендарной PlayStation Classic

Токио, , 15:15 — REGNUM Японская корпорация Sony сообщила о переиздании оригинальной консоли PlayStation. Устройство будет выпущено в миниатюрном варианте, говорится на сайте PlayStation.Blog.

«Мы рады объявить о выпуске PlayStation Classic — переиздании оригинальной консоли PlayStation в миниатюре», — говорится в сообщении.

Также в компании уведомили, что миниатюрная PlayStation Classic поставляется в комплекте с 20 предварительно установленными классическими видеоиграми, в том числе Final Fantasy VII, Jumping Flash, Ridge Racer Type 4, Tekken 3 и Wild Arms. Отмечается, что игровое устройство появится в продаже 3 декабря 2018 года по цене $99,99.

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