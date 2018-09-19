Ferrari дала имя своему первому кроссоверу

Маранелло, Италия, , 14:32 — REGNUM Итальянский производитель суперкаров Ferrari выбрал имя для первого в истории марки кроссовера. Автомобиль класса SUV будет называться Purosangue. Об этом 18 сентября сообщил портал The Drive.

Имя нового автомобиля назвал генеральный директор компании Луи Камилльери во время специальной встречи руководства компании с группой инвесторов, которая прошла в городе Маранелло, где находится штаб-квартира брэнда. Слово Purosangue переводится с итальянского как «чистокровный».

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Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, ожидается, что Ferrari выпустит свой первый кроссовер в 2020 году. Руководство компании дало понять, что автомобиль будет выпущен ограниченной серией.

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