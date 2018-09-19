На японских островах может появиться гибрид F-22/F-35

Токио, , 14:27 — REGNUM Компания Lockheed Martin продолжает активную маркетинговую политику по продвижению гибрида многоцелевого истребителя пятого поколения F-22/F-35.

Основная особенность боевой машины заключается в том, что ее корпус и двигатели будут от истребителя F-22 Raptor, а бортовая электроника — от F-35 Lighting II.

Недавно министр ВВС США Хизер Уилсон заявила, что на сегодняшний день военно-воздушные силы не заинтересованы в данном самолете и сосредоточатся на увеличении выпуска F-35 Lighting II.

Однако не все согласны с министром. Ряд известных американских экспертов считают, что создание боевой машины, которая сочетает лучшие стороны двух истребителей пятого поколения, это хорошая идея: такой подход дешевле и эффективнее, кроме того, создается отличная база для разработки самолетов шестого поколения.

Lockheed Martin, в свою очередь, сейчас ведет переговоры о поставке гибридной версии F-22/F-35 в Японию. В финансовом плане интересы компании не сильно пострадают, т.к. приоритет ВВС США в лице F-35 Lighting II тоже производит Lockheed Martin.

Корпус гибрида F-22/F-35 выполнен на сорок процентов из полимерных композиционных материалов, он прочный и устойчивый к деформации. Конструкторы планируют его сделать легче, так самолет станет более маневренным. Два двухконтурных двигателя Pratt & Whitney F119-PW-100 позволяют переходить на сверхзвуковую скорость без форсажа, а это серьезное преимущество перед другими самолетами.

От F-35 Lighting II гибрид получит доработанную версию бортовой электроники. В комплект входит улучшенная РЛС с активной фазированной антенной решеткой AN/APG-81, электронно-оптическая система AN/AAQ-37, которая предупреждает о ракетной атаке и выявляет пуски баллистических ракет на дальности до 1,3 тыс. километров, система обзора и целеуказания AAQ-40 и комплекс РЭБ Barracuda.

Кроме стандартного ракетно-пушечного вооружения и бомбовой нагрузки, планируется, что гибрид F-22/F-35 сможет нести две тактические ядерные бомбы из семейства В61. Мощность одной В61−11 составляет до 400 килотонн в тротиловом эквиваленте.