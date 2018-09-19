Подмосковье сохранило лидерство среди вторичных авторынков России

Красногорск, , 13:53 — REGNUM Московская область вышла в лидеры среди самых крупных вторичных автомобильных рынков России. В период с января по август 2018 года в регионе было продано более 204,7 тыс. легковых машин с пробегом. Об этом 19 сентября сообщило агентство «Автостат».

На втором месте расположилась Москва, за обозначенный период на вторичном авторынке столицы было продано 189,6 тыс. машин. Третью строчку занял Краснодарский край с результатом 169,5 тыс. автомобилей.

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Напомним, ранее ИА REGNUM опубликовало рейтинг самых популярных легковых автомобилей в городах-миллионника России. В список вошли следующие модели: Kia Rio, Lada Vesta, Lada Granta, Datsun on-DO, Hyundai Solaris и Volkswagen Polo.

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