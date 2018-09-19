АвтоВАЗ поднял цены на ряд комплектаций внедрожника LADA 4x4

Москва, , 13:25 — REGNUM АвтоВАЗ поднял цены на некоторые комплектации отечественного внедорожника LADA 4×4, автомобиль стал дороже на 7−14 тыс. рублей. Об этом 18 сентября сообщило агентство «Автостат».

В частности, тот, кто сегодня захочет приобрести 3-дверный вариант 4×4 в комплектации Luxe вынужден будет выложить 522 тыс. 900 рублей. Стоимость пятидверного автомобиля в той же комплектации составляет сегодня 561 тыс. 900 рублей. Этот же вариант, но с кондиционером обойдётся уже в 590 тыс. 900 рублей.

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Напомним, 6 сентября ИА REGNUM сообщило о том, что средняя стоимость комплектаций LADA 4×4 увеличилась на 2,3%. Цена базовой версии трехдверного автомобиля тогда составила 503 тыс. 900 рублей.

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