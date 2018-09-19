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Сроки выхода нового iPad Pro обнаружили в коде операционной системы iOS

Техника

Гаджет получит возможность распознавания лиц Face ID в горизонтальном режиме

Сроки выхода нового iPad Pro обнаружили в коде операционной системы iOS
Гаджеты

Вашингтон, 19 сентября 2018, 12:48 — REGNUM  Американская компания Apple может выпустить обновленную версию своего планшета iPad Pro уже текущей осенью. Об этом пишет 19 сентября портал ixbt.com.

Отмечается, что данные сведения эксперты смогли получить при расшифровке кода новой операционной системы от Apple — первой бета-версии iOS 12.1 для разработчиков. В коде программисты обнаружили ссылку на iPad2018Fall (одно из значений слова fall — осень). По данным портала, новый гаджет получит возможность распознавания лиц Face ID в горизонтальном режиме.

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Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября на ежегодной выставке в Купертино (США, штат Калифорния) корпорация Apple представила новые смартфоны iPhone Xs, iPhone Xs Max и iPhone Xr.

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