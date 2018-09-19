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В ростовском зоопарке посетителей обслуживает робот-кассир

Техника

Электронный сотрудник разработан выпускниками и студентами Донского государственного технического университета

В ростовском зоопарке посетителей обслуживает робот-кассир
Иллюстрация: Donstu.ru
WayBot

Ростов-на-Дону, 19 сентября 2018, 12:14 — REGNUM  На работу в ростовский зоопарк принят новый сотрудник. Робот WayBot не только встречает посетителей и продаёт им билеты, но и рассказывает о жизни зоопарка. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Донского государственного технического университета, студенты и выпускники которого выступили авторами электронного билетёра.

«Мы давно планировали продажу онлайн-билетов и уже близки к этому. Онлайн-продажа поможет уменьшить очереди в кассы, а также позволит посетителям прикоснуться к современным технологиям», — отметил директор зоопарка Александр Жадобин.

Новый «работник» оборудован высокопрочным и водонепроницаемым корпусом, а также антивандальным монитором. WayBot будет принимать безналичную оплату с помощью пластиковых карт и сервиса Google Pay.

Разработчики отмечают, что робот умеет распознавать и анализировать речь посетителей, придавать своему поведению эмоциональную окраску.

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