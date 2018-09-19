В Татарии разработали технологию извлечения металлов из пластовых вод

Казань, , 11:50 — REGNUM Специалисты Татарского научно-исследовательского и проектного института нефти (ТатНИПИнефть) разработали технологию извлечения ценных металлов из пластовых вод, попутно добываемых с нефтью, сообщает 19 сентября пресс-служба компании «Татнефть».

Отмечается, что разработка проведена совместно со специалистами научно-технического центра предприятия. Она позволит создать экономически эффективное извлечение соединений на основе лития, рубидия и йода на месторождениях Татарии и в других регионах России.

«Технология реализуется с применением селективных ионообменных смол и получением первичных концентратов целевого металла, последующим их концентрированием и очисткой», — говорится в сообщении.

В качестве преимуществ разработки названы экологичность процедур извлечения и последующего обогащения металлов и нетоксичность используемых химических веществ. Кроме того, использование попутно добываемых вод не потребует создания новых скважин или разработок.

Успешная апробация установки для извлечения лития была проведена на одном из нефтепромысловых объектов предприятия.

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