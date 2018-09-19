Компания Seat представила новый кроссовер Tarraco

Барселона, Испания, , 11:19 — REGNUM Испанский автопроизводитель Seat представил новый кроссовер Tarraco, который построен на базе платформы MQB A+ концерна Volkswagen. Про машину 18 сентября рассказал портал Motor1.

https://twitter.com/Motor1com/status/1042216784466726912

Tarraco будет доступен покупателям в пятиместном или семиместном вариантах, также они смогут выбрать один из восьми цветов кузова. В моторной гамме автомобиля имеются четыре силовых установки, есть бензиновые и дизельные варианты, максимальная мощность мотора — 190 л.с. В компании намекнули, что позже возможно появление гибридной версии кроссовера.

Читайте также: В сеть утекли фотографии салона нового седана Honda Inspire

Напомним, Seat намерен начать продажи Tarraco в Евросоюзе ещё до конца 2018 года. Производиться автомобиль будет на заводе Volkswagen в немецком Вольфсбурге.

Читайте ранее в этом сюжете: Марка Aurus выложила в сеть рекламное видео люксового седана Senat