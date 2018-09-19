В Москву доставили блоки для сборки второй ракеты-носителя «Ангара-5»

Омск, , 11:15 — REGNUM Специалисты производственное объединение «Полет» — омского филиала Центра Хруничева завершили производство и поставили в Москву комплектующие блоки для сборки второй ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5», сообщает 19 сентября пресс-служба предприятия.

Окончательная сборка второй «Ангары» и последующие испытания пройдут на ракетно-космическом заводе московской площадки Центра Хруничева. После этого ракета будет отправлена из Москвы на космодром Плесецк для подготовки к пуску, который должен состояться в 2019 году в рамках программы летных испытаний этого типа ракет-носителей.

Произведенные в Омске комплектующие блоки представляют собой универсальные ракетные модули (УРМ), применяемые в составе первой и второй ступеней ракеты «Ангара-А5». Перед отгрузкой каждый модуль прошел полный цикл запланированных проверок и испытаний на омской площадке. Стендовый образец (ПВ) осенью 2017 года был доставлен в ЦНИИМаш (головной институт ГК «Роскосмос») для вибрационных и прочностных испытаний, которые прошли успешно.

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Доставка в Москву ракетных элементов и стендового образца одного из модулей первой ступени осуществлялась железнодорожным транспортом, в несколько этапов. Эшелон с последним из четырех универсальный модулей первой ступени был отправлен из Омска 18 сентября 2018 года.

Государственный космический научно-производственный центр им. М.В.Хруничева» входит в Госкорпорацию «Роскосмос», является разработчиком и серийным изготовителем РН «Протон», РБ серии «Бриз» и семейства РН «Ангара».