Отдельную спецсеть для чиновников и силовиков создадут в России

Москва, , 10:51 — REGNUM В России чиновники и представители силовых ведомств получат возможность общаться по новой сотовой сети. Беспроводная спецсеть для общественно значимых объектов и спецпотребителей должна появится уже к 2024 году.

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Эту идею правительство в целом уже одобрило. Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на паспорт программы «Цифровая экономика», работать сеть будет по технологии LTE-450, позволяющей «управлять приоритетами для различных групп пользователей». Она даст возможность разговаривать по устройствам, как по рации, передавать видео и будет отличаться высокими скоростями передачи данных. При этом требуемое для устойчивого покрытия число базовых станций будет минимальным.

По предварительным подсчетам, стоимость запуска спецсети оценивается в 73,4 млрд рублей. Заняться развитием такой связи может Tele2, которой принадлежат нужные частоты в диапазоне 450 Мгц.

Как сообщало ИА REGNUM, уже в 2019 году в России планируется начать реализацию проекта по переводу сотрудников государственных органов и госкомпаний России на смартфоны с операционной системой Sailfish от «Ростелекома». На эти цели до 2021 года планируется направить160 млрд рублей.