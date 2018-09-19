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В сеть утекли фотографии салона нового седана Honda Inspire

Техника

Автомобиль будет продаваться на рынке Китая

Пекин, 19 сентября 2018, 08:58 — REGNUM  Фотошпионы смогли раздобыть фотографии салона нового седана Honda Inspire, который японский автопроизводитель намерен вывести на рынок в октябре 2018 года. Снимки были опубликованы 19 сентября на портале NJCar.

Новый автомобиль Honda будет продавать в Китае, эксперты отмечают, что машина, по сути, является перелицованной моделью Accord десятого поколения. По снимкам видно, что компания не стала менять интерьер автомобиля. Первые экземпляры Inspire поступят в салоны дилеров 25 октября 2018 года.

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Напомним, последний седан Honda Inspire для рынка Японии был произведён компанией в 2012 году. Впоследствии модель выпусказась в Малайзии на заводе Proton Perdana.

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