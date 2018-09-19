В сеть утекли фотографии салона нового седана Honda Inspire

Пекин, , 08:58 — REGNUM Фотошпионы смогли раздобыть фотографии салона нового седана Honda Inspire, который японский автопроизводитель намерен вывести на рынок в октябре 2018 года. Снимки были опубликованы 19 сентября на портале NJCar.

Новый автомобиль Honda будет продавать в Китае, эксперты отмечают, что машина, по сути, является перелицованной моделью Accord десятого поколения. По снимкам видно, что компания не стала менять интерьер автомобиля. Первые экземпляры Inspire поступят в салоны дилеров 25 октября 2018 года.

Читайте также: Компания Tesla готова сотрудничать с министерством юстиции США

Напомним, последний седан Honda Inspire для рынка Японии был произведён компанией в 2012 году. Впоследствии модель выпусказась в Малайзии на заводе Proton Perdana.

Читайте ранее в этом сюжете: Volkswagen Jetta с 600-сильным мотором разогнали до 340 км/ч