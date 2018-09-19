Российская команда показывает лучший результат ралли электромобилей

Калининград, , 07:54 — REGNUM Представители двух калининградских вузов, выступающие в ралли-марафоне электромобилей «Таллсинки — Монте-Карло 2018» от России, показывают лучший результат, сообщила пресс-служба Балтийского федерального университета (БФУ) им. И. Канта.

Экипаж в составе аспиранта БФУ Максима Новикова и аспиранта КГТУ Андрея Задорожного преодолел первый этап соревнований, проходивший в Финляндии, и завоевал в нем первое место. На следующем этапе от Таллина до Пярну (Эстония) российская команда заняла третье место.

Открытие ралли-марафона состоялось 17 сентября в Хельсинки. В течение 13 дней командам предстоит преодолеть тысячи километров, посетить 10 стран и 37 городов. Отмечается, что в соревновании электрокаров ценится не скорость, а аккуратное прохождение трасс с безукоризненным соблюдением всех правил дорожного движения.

Максим Новиков сообщил, что 19 сентября 15 команд на электрокарах прибудут в Калининградскую область. Здесь состоятся сразу три этапа соревнований. Завершится международный ралли-марафон электромобилей «Таллсинки — Монте-Карло 2018» 29 сентября.